شمال إيطاليا يسجل 16 إصابة بفيروس كورونا في يوم واحد

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 20:51 21/02/2020 حدث بتاريخ: 21:16 21/02/2020

تفاقم تفشي فيروس كورونا في شمال إيطاليا اليوم الجمعة إذ أعلن المسؤولون 14 حالة إصابة مؤكدة في منطقة لومبارديا الثرية بينما تم تسجيل حالتين في منطقة فينيتو المجاورة.

وبعد ساعات من الكشف عن إصابة ستة أشخاص بالفيروس وهي أول حالات انتقال للفيروس محليا في إيطاليا، قال مسؤولون إن ثمانية آخرين ثبتت إصابتهم بينهم خمسة من العاملين في قطاع الصحة.

من ناحية أخرى، قالت وكالة الأنباء الإيطالية إن حالتين شٌخصت إصابتهما بالفيروس في فينيتو لكن لم يتضح ما إذا كانت هناك صلة بين الحالات.