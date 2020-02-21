"مجموعة العمل المالي" تعيد فرض كل العقوبات على إيران بتهمه "تمويل الإرهاب"

العاصمة الإيرانية طهران

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 18:58 21/02/2020 حدث بتاريخ: 18:43 21/02/2020

أعادت "مجموعة العمل المالي" (غافي) الجمعة فرض كل العقوبات على إيران معتبرة أنها لم تتخذ الإجراءات المنتظرة ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقالت هذه الهيئة في بيان في ختام اجتماع في باريس "نظرا لعدم تطبيق اتفاقية باليرمو لمكافحة الإجرام المنظم العابر للحدود طبقا لمعاييرنا"، قررت الهيئة "إلغاء تعليق كل العقوبات وتدعو الدول الأعضاء إلى تطبيقها بفاعلية". وكانت هذه العقوبات علقت موقتا في 2016 لمنح إيران الوقت للامتثال للمعايير الدولية.