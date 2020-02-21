الناتو يرحب بالاتفاق بين أمريكا وطالبان لخفض العنف في أفغانستان

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 18:41 21/02/2020 حدث بتاريخ: 18:42 21/02/2020

أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج اليوم الجمعة عن ترحيبه بالاتفاق الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وجماعة طالبان الأفغانية، بهدف خفض مستوى العنف في أفغانستان.

وقال ستولتنبرج في بيان: "يمكن لهذا (الاتفاق) أن يمهد الطريق لإجراء مفاوضات بين الأفغان، وسلام دائم، وضمان ألا تصبح البلاد ثانية ملاذا آمنا للإرهابيين.

وأضاف أن الاتفاق يمثل "اختبارا حرجا لرغبة طالبان وقدرتها على خفض العنف.

يشار إلى أن حلف الاطلسي له وجود في أفغانستان منذ عام 2001، ويصل عدد قواته هناك اليوم إلى 16000 جندي، ويقوم الحلف بتدريب قوات الأمن الأفغانية وتمويلها.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال في وقت سابق اليوم إن بلاده توصلت إلى "تفاهم مع طالبان" بشأن خفض العنف بشكل "ملموس" في أفغانستان. ولم يفصح بومبيو عن تفاصيل بشأن طبيعة خفض العنف في أفغانستان.

ووصف الوزير التفاهم بأنه "خطوة مهمة على طريق طويل من أجل إحلال السلام"، داعيا الأفغان كافة إلى اغتنام الفرصة.