قيادي في طالبان الأفغانية: توقيع الاتفاق التاريخي مع أمريكا قريبا

عناصر من حركة طالبان

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 20:00 20/02/2020 حدث بتاريخ: 20:01 20/02/2020

قال نائب زعيم حركة طالبان الأفغانية إن الحركة ستوقع قريبا اتفاقا مع الولايات المتحدة لخفض العنف لمدة سبعة أيام وأضاف أن قيادات الحركة "ملتزمة بالكامل" باحترام الاتفاق "التاريخي".

وكتب سراج الدين حقاني في مقال للرأي في صحيفة نيويورك تايمز "وقوفنا اليوم على أعتاب اتفاق للسلام مع الولايات المتحدة ليس بالإنجاز الصغير"، في أول تصريح علني مهم من قيادي بارز في الحركة بشأن الاتفاق لخفض العنف لمدة أسبوع.

وقد يؤدي الاتفاق المبدئي، الذي تم التوصل إليه خلال مفاوضات بين ممثلين عن الولايات المتحدة وعن طالبان في قطر، إلى انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وأضاف حقاني، الذي يتزعم أيضا شبكة حقاني التي لها صلات بباكستان، في المقال "تحقيق الاتفاق بكل ما يتضمنه من إمكانات وضمان نجاحه واكتساب سلام دائم سوف يعتمد على احترام بالغ الدقة من الولايات المتحدة لكل التزاماتها".

واستمرت الاشتباكات بين القوات الأفغانية ومسلحي طالبان لكن القائم بأعمال وزير الداخلية الأفغاني قال يوم الثلاثاء إن اتفاقا لخفض العنف سيطبق خلال خمسة أيام.

وذكر حقاني المخاوف بشأن تحول أفغانستان مرة أخرى لملاذ للمتشددين الإسلاميين وقال إن تلك المخاوف "مبالغ فيها".

ورد القصر الرئاسي الأفغاني بحدة على مضمون المقال.

وقال صديق صديقي المتحدث باسم القصر الرئاسي لرويترز "من المحزن أن (نيويورك تايمز) أتاحت تلك المساحة لشخص مدرج في قائمة الإرهاب. هو وشبكته مسؤولان عن هجمات بالغة الوحشية على أفغان وأجانب".

وذكر صديقي على تويتر أن الرئيس الأفغاني أشرف غني، الذي أعيد انتخابه في الآونة الأخيرة، التقى بالمبعوث الأمريكي الخاص زلماي خليل زاد للمرة الثانية خلال 24 ساعة اليوم الخميس لمناقشة أمور متعلقة بمحادثات السلام وتفاصيل اتفاق خفض العنف.