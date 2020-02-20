العثور على شخص يشتبه بتورطه في إطلاق النار قرب فرانكفورت "جثة هامدة في منزله"

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 10:47 20/02/2020 حدث بتاريخ: 10:47 20/02/2020

أعلنت الشرطة الألمانية الخميس أنّ شخصاً يشتبه في أنّه أطلق النار قرب فرانكفورت ليل الأربعاء مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل، عثر عليه "جثة هامدة في منزله".

وقالت الشرطة في تغريدة على تويتر إنّه "تم العثور على المنفّذ المحتمل جثة هامدة في منزله في هاناو. قوات التدخل الخاصة التابعة للشرطة عثرت على جثة أخرى. التحقيق يتواصل. حالياً ليس هناك أي مؤشر على وجود منفّذين آخرين" للهجوم الذي استهدف مقهيين للنارجيلة في المدينة الواقعة على بعد حوالى 20 كلم من فرانكفورت.