اليابان تعلن وفاة اثنين بفيروس كورونا وإصابة اثنين من المسؤولين

من عملية اجلاء السفينة السياحية في اليابان

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 10:04 20/02/2020 حدث بتاريخ: 10:04 20/02/2020

قالت الحكومة اليابانية اليوم الخميس إن شخصين كانا على متن السفينة السياحية الخاضعة للحجر الصحي قبالة سواحل البلاد توفيا بعد الإصابة بفيروس كورونا مضيفة أن اثنين آخرين من مسؤولي الحكومة أصيبا بالعدوى.

وذكرت الحكومة أن المتوفيين في الثمانينيات من العمر .

وقال مسؤول بوزارة الصحة في مؤتمر صحفي إن أحد المسؤولين يعمل بوزارة الصحة والآخر بأمانة مجلس الوزراء وكانا يعملان على متن السفينة دايموند برنسيس الخاضعة للحجر الصحي.

وسبق أن تأكدت إصابة ثلاثة مسؤولين آخرين يعملون في وزارة الصحة ومكتب الحجر الصحي.