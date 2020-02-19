روسيا تعلن عن استثناءات من حظر السفر المفروض على القادمين من الصين

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 17:34 19/02/2020 حدث بتاريخ: 17:35 19/02/2020

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء أن موسكوا سوف تستمر في السماح للمواطنين الصينيين بدخول البلاد في حال كان بحوزتهم تأشيرات دخول رسمية أو متعلقة بالأعمال التجارية أو الانسانية أو تأشيرات ترانزيت.

وقالت وزارة الخارجية إنه سوف يتم منع المواطنين الصينيين الذين بحوزتهم تأشيرات دخول خاصة أو متعلقة بالعمل أو الدراسة أو السياحة، من دخول روسيا ابتداء من غد الخميس لمنع تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد.

ويشار إلى أن بؤرة تفشي الفيروس هى مدينة ووهان بوسط الصين.

وجاء في بيان وزارة الخارجية "الجانب الروسي يدعم جهود الشركاء الصينيين للتغلب على الوباء" واصفا إجراءات حظر الدخول بـ"المؤقتة". ولم تذكر الوزارة موعد انتهاء محتمل للحظر.

وأوضحت الوزارة أن حركة الطيران التجاري بين موسكو والمدن الصينية بكين وشنغهاي و قوانجتشو وهونج كونج سوف تستمر.

ويشار إلى أن الحالتين الوحيدتين اللتين تأكدت إصابتهما بالفيروس على الأراضي الروسية يعودان لمواطنين صينيين في سيبيريا، وقد تعافيا تماما، بحسب ما قاله مسؤولو الصحة الروس.