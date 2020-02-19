وزيران: إيران لن تسلم الصندوق الأسود "المتضرر" للطائرة الأوكرانية

حطام الطائرة الأوكرانية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 14:57 19/02/2020 حدث بتاريخ: 15:07 19/02/2020

ذكرت وسائل إعلام رسمية نقلا عن وزيرين إيرانيين أن الصندوق الأسود لطائرة الركاب الأوكرانية التي أسقطت عن طريق الخطأ في إيران في الشهر الماضي تعرض لأضرار لكن طهران لن تسلمه لبلد آخر على الرغم من الضغوط للحصول عليه.

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو الأسبوع الماضي إنه "حث" وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على ضرورة إجراء تحقيق كامل ومستقل بشأن إسقاط الطائرة.

وقتل جميع من كانوا على متن الطائرة وعددهم 176 في الحادث، وكان أغلبهم إيرانيون من أصحاب الجنسية المزدوجة وهو ما لا تعترف به إيران. وكان على متنها 57 كنديا.

وقال ظريف "نملك حق قراءة بيانات الصندوق الأسود بأنفسنا، نملك حق المشاركة في أي فحص للصندوق الأسود".

وأضاف "إذا كان يقترح أن نعطي الصندوق الأسود للآخرين لقراءة بياناته بدلا منا فهذا أمر لن نفعله قطعا".

وقال وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي إن صندوق تسجيل بيانات الرحلة "تعرض لضرر ملحوظ وطلبنا من قطاع الصناعات الدفاعية المساعدة في إعادة تركيبه".

وتابع "يتعين إصلاح الصندوق الأسود أولا ثم قراءة بياناته".

وذكر ظريف أن إيران تتناقش مع بلدان أخرى خاصة أوكرانيا بشأن التحقيق.