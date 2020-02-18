الفلبين تسمح لمواطنيها العاملين في هونج كونج وماكاو بالعودة لعملهم

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 10:58 18/02/2020 حدث بتاريخ: 11:18 18/02/2020

أعلنت الفلبين اليوم الثلاثاء السماح لمواطنيها، الذين يعملون في هونج كونج وماكاو، بالعودة لعملهم، وذلك بعدما ألغت جزئيا حظرا على السفر، جرى فرضه مطلع هذا الشهر لمنع تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وكيل وزارة الخارجية بريجيدو دولاي القول في تغريدة اليوم إن قوة مهام حكومية قررت استثناء العاملين في هونج كونج وماكاو من حظر السفر.

كما ألغت الحكومة حظرا مفروضا على السفر لتايوان.

وكتب دولاي أنه تم استثناء العاملين في هونج كونج وماكاو من حظر السفر للخارج المفروض على المواطنين بالفلبين.

وسوف يتيح القرار للآلاف من العاملين المهاجرين بالعودة لأعمالهم في الخارج.

ويشار إلى أن تحويلات العاملين الفلبينيين في الخارج تبلغ نحو 30 مليار دولار، و تمثل نحو 9% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.