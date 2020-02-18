بولتون: آمل ألّا يقوم البيت الأبيض بمنع نشر كتابي

مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 10:41 18/02/2020 حدث بتاريخ: 10:41 18/02/2020

عبر جون بولتون مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قلقه بشأن منع البيت الأبيض لكتابه الذي لم ينشر بعد مشيرا إلى أنه يجب أن يتمكن من الرد على التغريدات التي ينشرها الرئيس عنه.

وتلك هي أول تصريحات علنية لبولتون منذ تبرئة ترامب خلال مساءلة في مجلس الشيوخ وأدلى بها في ندوة أقيمت في جامعة ديوك بولاية نورث كارولاينا. وقال "أتمنى، في النهاية، أن أتمكن من نشر الكتاب.. أتمنى ألّا يُمنع".

ولدى سؤاله عن انتقادات الرئيس له على تويتر قال "إنه (ترامب) ينشر تغريدات لكن لا يسعني التحدث في الأمر. هل هذا عدل؟"

وترك بولتون (71 عاما) منصبه في سبتمبر أيلول إثر خلافات مع الرئيس. ويقول ترامب إنه أقاله بينما يقول بولتون إنه استقال.

وأبلغ البيت الأبيض بولتون في يناير كانون الثاني إن مسودة كتابه تحتوي فيما يبدو على "كمية كبيرة من المعلومات السرية" ولا يمكن نشره في شكله الحالي.

وقال بولتون خلال الندوة أمس الاثنين إن البيت الأبيض لا يزال يقوم بمراجعة مسودة الكتاب.