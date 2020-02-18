جيف بيزوس يخصص عشرة مليارات دولار لمكافحة تغير المناخ

جيف بيزوس

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 10:23 18/02/2020 حدث بتاريخ: 10:23 18/02/2020

قال جيف بيزوس الرئيس التنفيذي لشركة أمازون إنه سيخصص عشرة مليارات دولار لتمويل علماء ونشطاء ومنظمات لا تهدف للربح ومؤسسات أخرى تكافح لحماية البيئة ومواجهة آثار التغير المناخي.

ويشكل خفض الانبعاثات الضارة تحديا للشركة المتخصصة في التجارة الالكترونية. وتسجل أمازون عشرة مليارات عملية تسليم في العام وتملك شبكة نقل هائلة.

وبيزوس، وهو أغنى رجل في العالم، من بين قائمة متزايدة من الأثرياء الذين يخصصون أموالا ضخمة لمكافحة ظاهرة الدفء العالمي.

وقال بيزوس في منشور على انستجرام "التغير المناخي أكبر التحديات أمام كوكبنا. أود أن أتعاون مع آخرين لتوسيع الوسائل المعروفة ولاستكشاف وسائل جديدة لمحاربة الأثر المدمر للتغير المناخي على هذا الكوكب الذي نتقاسمه".

وسيبدأ صندوق بيزوس إيرث في تقديم منح في إطار المبادرة هذا الصيف.

وكان بيزوس تعهد في العام الماضي بأن تصل الشركة إلى نقطة الحياد في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2040 لتكون أول مؤسسة كبيرة تعلن عن مثل هذا الهدف، فضلا عن شراء مئة ألف سيارة تسليم بضائع تعمل بالكهرباء.