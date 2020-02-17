مقتل 10 في تفجير استهدف سيارة للشرطة جنوب غربي باكستان

مقتل خمسة أشخاص جراء انفجار شمال غرب باكستان

كتب بواسطة: %s سبوتنيك المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 17:15 17/02/2020 حدث بتاريخ: 17:27 17/02/2020

قال مسؤولون إن ما لا يقل عن عشرة أشخاص لقوا حتفهم في تفجير انتحاري استهدف سيارة للشرطة في جنوب غرب باكستان اليوم الاثنين.

ووقع التفجير في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوخستان على الحدود مع أفغانستان وإيران ومن بين القتلى شرطيان.

وقال مسؤول في مستشفى لرويترز "استقبلنا عشر جثث حتى الآن و35 مصابا في المستشفى الأهلي".

وأكد مسؤول بارز بالشرطة مقتل اثنين من أفراد الشرطة في التفجير.

وكويتا هي عاصمة إقليم بلوخستان الذي يعاني منذ عقود من التمرد الانفصالي. وعادة ما يهاجم الانفصاليون البنية التحتية للطاقة وقوات الأمن.

وفي الشهر الماضي، لقي 12 شخصا مصرعهم وأصيب آخرون بانفجار قنبلة داخل مسجد بالمدينة ذاتها.

وووقع الحادث بعد 3 أيام من مقتل شخصين وإصابة 14 آخرين في انفجار دراجة تحمل متفجرات، في المدينة ذاتها.

كما شهدت المدينة أيضا انفجارا في أغسطس/آب الماضي، داخل مسجد بمنطقة كوتشلاك، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين بجروح.