"بيجيدا" المعادية للإسلام والأجانب تنظم اليوم المظاهرة رقم 200 في دريسدن

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 16:09 17/02/2020 حدث بتاريخ: 16:30 17/02/2020

تستعد حركة "بيجيدا" الألمانية المعادية للإسلام والأجانب في ألمانيا مساء اليوم الاثنين إلى إطلاق مظاهرتها رقم 200 في مدينة دريسدن بولاية سكسونيا شرقي البلاد.

ومن المنتظر أن يشارك في هذه المظاهرة الرئيس الإقليمي لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي في ولاية سكسونيا، بيورن هوكه.

وتشكلت معارضة مجتمعية واسعة في عاصمة الولاية دريسدن ضد هذه الظاهرة، حيث دعت دوائر من الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر وجمعية المكتبات السكسونية، إلى تنظيم مسيرة مضادة لمظاهرة "بيجيدا" تحت شعار "الديمقراطية تحتاج إلى دعم".

ويدعم المظاهرة المضادة الاتحاد الإقليمي للجالية اليهودية والكنيسة الكاثوليكية والكنيسة البروتستانتية-اللوترية في سكسونيا. ومن المنتظر أن يدعم المظاهرة المضادة أيضا رئيس حكومة الولاية ميشائيل كريتشمر، وعدد من وزراء حكومته وعمدة دريسدن، دير هيلبرت، ومفوض الحكومة الألمانية الجديد لشؤون شرق ألمانيا، ماركو فاندرفيتس.

ويتوقع منظمو المظاهرة المضادة أن يصل عدد المشاركين إلى نحو ألف شخص.

يُذكر أن هوكه حل ضيفا على مظاهرة لبيجيدا في آيار/مايو عام 2018، ووصف ألمانيا في ذلك الحين بأنها أحد "أجزاء جمهورية الموز الاستبدادية".

وأثار هوكه ضجة خلال خطاب له في دريسدن في كانون ثان/يناير عام 2017 في إشارة إلى معالجة الماضي الألماني، وذلك عندما تحدث عن "سياسة معالجة غبية"، مطالبا بتحول جذري في سياسة استعادة الذكريات التي تنتهجها ألمانيا.