ألمانيا تعتقل 12 رجلا للاشتباه بضلوعهم في مؤامرة لليمين المتطرف

اثنان من أفراد الشرطة يصطحبان رجلا من المشتبه بضلوعهم في مؤامرة لليمين المتطرف في كارلسروه يوم 15 فبراير 2020

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 21:17 16/02/2020 حدث بتاريخ: 21:21 16/02/2020

أيدت محكمة ألمانية قرارا أصدره الادعاء الاتحادي باعتقال 12 رجلا للاشتباه بضلوعهم في مؤامرة لليمين المتطرف للإطاحة بالنظام السياسي في البلاد عن طريق تنفيذ هجمات تستهدف ساسة وطالبي لجوء.

وتم إلقاء القبض عليهم يوم الجمعة ومن بينهم أربعة يشتبه بأنهم شكلوا منظمة إرهابية يمينية في سبتمبر أيلول ويشتبه بأن الباقين قدموا للأربعة دعما ماليا.

وقال الادعاء إن المشتبه بهم كانوا يخططون لمهاجمة ساسة وطالبي لجوء ومسلمين وإن المحكمة الاتحادية أمرت يوم السبت بحبسهم على ذمة التحقيق.

وذكرت صحيفة فيلت أم زونتاج يوم الأحد أن المشتبه بهم الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و50 عاما أطلقوا على جماعتهم اسم ”دير هارت كيرن“ أو (النواة الصلبة) مشيرة إلى أنهم ألقي القبض عليهم في ست ولايات مختلفة.

وأظهرت لقطات لتلفزيون رويترز المشتبه بهم وقد لف بعضهم أغطية على رؤوسهم خلال اقتياد أفراد الشرطة الذين ارتدوا أقنعة ودروعا إلى المحكمة الاتحادية في كارلسروه لحضور جلسة نظر قرار الادعاء باعتقالهم يوم السبت.

وقالت الصحيفة إن المحققين عثروا خلال المداهمات التي نفذوها لاعتقال المشتبه بهم على مخازن بها مواد يمكن استعمالها في إنتاج قنابل محلية الصنع.