إيطاليا تجلي 35 من مواطنيها من على متن سفينة سياحية في ميناء ياباني

سفينة دايموند برنسيس السياحية في يوكوهاما يوم 16 فبراير 2020

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 18:24 16/02/2020 حدث بتاريخ: 18:33 16/02/2020

قالت إيطاليا يوم الأحد إنها ستجلي مواطنين من سفينة سياحية ظهر بها عدد كبير من حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد وهي موضوعة تحت الحجر الصحي في ميناء يوكوهاما الياباني بعد إصابة 355 شخصا بالمرض على متنها.

وقال وزير الخارجية لويجي دي مايو على تويتر يوم الأحد ”قررنا أمس إرسال طائرة لإعادة هؤلاء الإيطاليين الخمس وثلاثين لبلادهم“.

وفُرض الحجر الصحي على السفينة السياحية دايموند برنسيس، المملوكة لشركة كارنيفال كورب، منذ وصولها إلى يوكوهاما في الثالث من فبراير شباط بعد تشخيص إصابة رجل نزل منها في هونج كونج بالفيروس قبل توجهها إلى اليابان.

ويوجد على متنها نحو 3700 شخص من الركاب وأفراد الطاقم.

وقالت دول أخرى من بينها الولايات المتحدة وهونج كونج وكوريا الجنوبية وكندا إنها سترسل طائرات لإجلاء مواطنيها من السفينة.