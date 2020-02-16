الرئيس الإيراني: طهران لن تجري محادثات مع أمريكا تحت الضغط

الرئيس الإيراني حسن روحاني

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 17:28 16/02/2020 حدث بتاريخ: 17:47 16/02/2020

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون اليوم الأحد إن طهران لن تجري محادثات مع الولايات المتحدة تحت الضغط وأضاف أن مساعدة إيران ضرورية من أجل تحقيق الأمن في الشرق الأوسط.

وتابع روحاني "إيران لن تتفاوض تحت الضغط... لن نذعن للضغط الأمريكي ولن نتفاوض من موقع ضعف. سياسة ‘الضغوط القصوى‘ تجاه إيران محكوم عليها بالفشل".

وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ 2018 عندما انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين طهران وست من القوى العالمية وأعادت واشنطن فرض عقوبات شلت الاقتصاد الإيراني.

وتريد إدارة ترامب إبرام اتفاق جديد يزيد القيود على برنامج إيران النووي وينهي برنامجها للصواريخ الباليستية وتدخلها منذ عقود في حروب بالوكالة في الشرق الأوسط.

ورفضت طهران إجراء مفاوضات على اتفاق جديد قائلة إن المحادثات لن تكون ممكنه إلا إذا عادت الولايات المتحدة للاتفاق النووي ورفعت العقوبات.

وتخوض إيران على مدى عقود حروبا بالوكالة مع السعودية منافستها الإقليمية الرئيسية.

وقال روحاني "إقرار السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط الحساسة وفي الخليج الفارسي مستحيل دون مساعدة إيران".