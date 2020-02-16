الدفاع التركية: تحييد 8 من مسلحي "حزب العمال الكردستاني" شمالي العراق

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 14:38 16/02/2020 حدث بتاريخ: 15:12 16/02/2020

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الأحد تحييد ثمانية من مسلحي حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.

ووفقا لما نقلته وكالة "الأناضول" عن الوزارة فإن القوات التركية "كشفت عن استعداد إرهابيين لشن اعتداءات على مخافر عسكرية في منطقة هاكورك شمالي العراق".

وأكدت أن "القوات التركية تمكنت من تحييد ثمانية إرهابيين، بينهم قيادي ما يسمى بمسؤول وحدة الهجوم والتخريب"

ويشن الجيش التركي غارات وعمليات أمنية تستهدف مواقع منظمة حزب العمال الكردستاني جنوب شرقي البلاد وشمالي العراق منذ تموز/يوليو من عام 2015، عندما استأنفت المنظمة تمردها وهجماتها ضد عناصر الأمن والجيش.

وتصنف تركيا "حزب العمال الكردستاني" منظمة إرهابية انفصالية.