صحيفة: رئيس الصين كان على علم بتفشي فيروس كورونا قبل أسابيع من الإعلان عنه

الرئيس الصيني شي جينبينغ

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 11:36 16/02/2020 حدث بتاريخ: 11:46 16/02/2020

أظهر خطاب داخلي نُشر أمس السبت في صحيفة "بيبولز ديلي" التابعة للحزب الشيوعي أن الرئيس الصيني، شي جين بينج كان على علم بتفشي فيروس كورونا قبل أسابيع من تعامله بشكل علني مع المشكلة وحث على اتخاذ إجراء حاسم لوقفه.

وفي خطاب ألقاه في الرابع من شباط/فبراير، قال شي إنه "أصدر مطالب بالعمل لمنع وباء فيروس كورونا والسيطرة عليه في السابع من كانون ثان/يناير الماضي، خلال اجتماع للقيادة العليا للحزب الشيوعي (اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب).

وعلى الرغم من أوامر شي، كان رد فعل مسؤولين في مدينة ووهان، عاصمة إقليم هوبي والتي كانت مركز التفشي، بطيئا، لاسيما إقامة مأدبة جماعية لـ40 ألف أسرة في 18 كانون ثان/يناير، الماضي في محاولة لدخول موسوعة جينيس العالمية.

يأتي قرار إصدار تفاصيل الخطاب بعد إقالة العديد من المسؤولين المحليين والإقليميين في هوبي بسبب سوء تعاملهم مع الأزمة. وربما يشير ذلك إلى مزيد من المحاولات للحفاظ على سمعة الرئيس، لكن ربما يهدد أيضا بجر شي في جدال حول الفشل في وقف انتشار المرض في وقت مبكر.