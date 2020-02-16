زعيم كوريا الشمالية يظهر علنا للمرة الأولى في 22 يوما

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 10:40 16/02/2020 حدث بتاريخ: 11:02 16/02/2020

ذكرت وسائل إعلام رسمية يوم السبت أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون ظهر علنا للمرة الأولى خلال 22 يوما منذ انتشار فيروس كورونا الجديد وذلك لزيارة ضريح قومي وإحياء الذكرى السنوية لميلاد الزعيم الراحل كيم جون إيل.

وأوضحت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم جون أون زار تمثال الزعيم الراحل كيم في قصر كومسوسان في أول ظهور علني له منذ حضوره احتفالات العام القمري الجديد يوم 25 يناير كانون الثاني.

ولم تعلن كوريا الشمالية عن أي حالات إصابة بالفيروس لكن وسائل إعلام رسمية ذكرت أن الحكومة مددت فترة الحجر الصحي للأفراد الذين ظهرت عليهم أعراض الإصابة إلى 30 يوما مضيفة أنها تتوقع من كل مؤسسات الحكومة والأجانب المقيمين بالبلاد الالتزام بالقواعد "بدون قيد أو شرط".

وتحتفل البلاد بيوم ميلاد الزعيم الراحل كيم الذي يوافق 16 فبراير شباط وتطلق عليه اسم يوم النجم المشرق.