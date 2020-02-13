هزة أرضية بقوة 4.5 درجة تضرب شرق إيران

قياس قوة أحد الزلازل

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 13:53 13/02/2020 حدث بتاريخ: 14:16 13/02/2020

ضربت هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر، فجر اليوم الخميس، ضواحي مدينة ديهوك الواقعة في محافظة خراسان بجنوب شرق إيران.

وأفادت وكالة الانباء الايرانية (إرنا) نقلا عن المؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، قولها في تقرير لها، إن الهزة الارضية وقعت في الساعة 03:16 بالتوقيت المحلي (23:46 بتوقيت جرينتش).

وأضافت أن مركز الهزة الارضية يقع على بعد 19 كيلومترا من ديهوك، وعلى عمق ستة كيلومترات من سطح الارض.

من ناحية أخرى، قال المدير العام لمنظمة الطوارئ في محافظة خراسان، سيد أبو الحسن ميرجليلي، إنه لم ترد أي تقارير بوقوع خسائر ناجمة عن الزلزال.

وأضاف أن "أهالي القرى المجاورة لمنطقة طبس، ولاسيما قرى /دشتوك/ و/ماودر/ و/سرند/ و/اصفهك/، شعروا بقوة هذا الحدث الذي صاحبه صوت مدوّ بسبب حدوثه في منطقة جبلية".