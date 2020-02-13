الدفاع التركية: تحييد 55 عنصرا من الجيش السوري في إدلب

مدرعات تركية بالقرب من مدينة ادلب

كتب بواسطة: %s سبوتنيك المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 12:30 13/02/2020 حدث بتاريخ: 12:30 13/02/2020

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، تحييد 55 عنصرا من قوات الجيش السوري في إدلب.

وكان الجيش التركي قد أرسل تعزيزات عسكرية ضمت عناصر من القوات الخاصة والمدرعات، إلى نقاط المراقبة التابعة له في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وقالت وكالة "الأناضول"، اليوم الأربعاء، إن رتلًا يضم وحدات مختلفة وصل إلى قضاء ريحانلي في ولاية هطاي جنوبي تركيا، قبل الانتقال في وقت لاحق إلى نقاط التمركز في إدلب.

وإلى جانب ذلك، دفع الجيش التركي بالمزيد من الوحدات العسكرية إلى الحدود السورية، وشملت التعزيزات مركبات مدرعة ودبابات وقاذفات صواريخ.

ونقلت الوكالة عن مصادر عسكرية، قولها إن قيادة اللواء المدرع العشرين في شانلي أورفة، أرسل 15 دبابة إلى نقاط التمركز على الحدود السورية.

وأضاف أن القوات المسلحة التركية دفعت أيضًا بمنصات إطلاق صواريخ إلى قضاء ريحانلي الحدودي، مشيرًا إلى أن نقل التعزيزات العسكرية جرى في ظل إجراءات أمنية مشددة.

وأعلنت تركيا وروسيا وإيران، في مايو/ أيار 2017، توصلها إلى اتفاق بشأن منطقة "لحفض التصعيد" في إدلب. وتوجد 12 نقطة مراقبة تركية في هذه المنطقة بناءً على اتفاق أستانة.