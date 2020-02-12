ناشطون في هونج كونج يكرمون طبيبا حذر مبكرا من كورونا قبل أن يقتله الفيروس

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 17:32 12/02/2020 حدث بتاريخ: 17:32 12/02/2020

كرم نشطاء في هونج كونج اليوم الأربعاء الطبيب لي وين ليانج الذي حذر مبكرا من فيروس كورونا المتحور الجديد، وذلك خلال مظاهرة من أجل حرية التعبير والشفافية في الصين ومناطقها.

وتكافح هونج كونج الفيروس "كوفيد19-" الفتاك الذي أودى بحياة لي الأسبوع الماضي، واندلعت الاحتجاجات ضد تعامل السلطات مع تفشي المرض.

وحمل ناشطون ونواب برلمان مؤيدون للديمقراطية اليوم الأربعاء صورا للطبيب الراحل لي ووضعوا الزهور البيضاء أمام مكتب الاتصال لبكين. ورددوا عبارات: "نظام الحزب الواحد ينشر الفيروس!" و"استعادة حرية الصحافة!".

وأصيب لي، وهو طبيب عيون 34/ عاما/ في أحد مستشفيات ووهان، بؤرة تفشي الكورونا، بالفيروس من أحد مرضاه وتوفي الأسبوع الماضي.

وكان لي هو أول من نبه زملاءه إلى مجموعة من الإصابات المرتبطة بسوق للحيوانات في مدينة ووهان.

وكان الطبيب يعتقد في البداية أن المرض هو تفش جديد لمتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد (سارس)، الذي أودى بحياة المئات في أنحاء الصين في عامي 2002 و2003 .

وتعرض لي للتوبيخ من جانب إدارة المستشفى الذي يعمل به ومسؤولي الحزب الحاكم، وكان واحدا من ثمانية أطباء احتجزتهم شرطة ووهان بتهمة "نشر شائعات".

وخلال التظاهر اليوم في هونج كونج، قال أحد منظمي التجمع، وهو النائب الدكتور كووك كا-كي إن "وفاة (لي) أيقظ الشعب الصيني على إدراك أهمية حرية التعبير".

وفي وقت سابق من اليوم، تظاهر أكثر من 100 شخص في الحي المركزي بهونج كونج للمطالبة بإجابات حول النقص المستمر في الأقنعة الواقية.