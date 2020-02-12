أردوغان: ردنا على النظام السوري لن يقتصر على إدلب إذا ما تكرر الاعتداء على قواتنا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 12:28 12/02/2020 حدث بتاريخ: 12:28 12/02/2020

هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن الرد التركي على النظام السوري لن يقتصر على إدلب إذا ما تكررت اعتداءات النظام على القوات التركية في المحافظة الواقعة شمال غربي سورية.

وقال في كلمة أمام الكتلة البرلمانية لحزبه العدالة والتنمية اليوم الأربعاء :"إذا اعتدى النظام السوري على قواتنا (مرة أخرى) فسنضربه حتى في المناطق غير المشمولة باتفاق سوتشي".

كما شدد على أن "الطائرات التي تقصف المدنيين في إدلب لن تستطيع التحرك بحرية كما كانت في السابق".

وقال :"إذا لحق ضرر مجددا بقواتنا، فسنقصف قوات النظام السوري في كل مكان ... ولن نترك أحدا في أمان".