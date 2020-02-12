نتنياهو: إسرائيل تعد لحماس مفاجأة غير مسبوقة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 10:57 12/02/2020 حدث بتاريخ: 10:57 12/02/2020

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن إسرائيل تعد لحماس "مفاجأة حياتها".

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي اليوم الأربعاء عنه القول في مقابلة تليفزيونية :"إذا لم تعد الحركة إلى رشدها وتتوقف عن إطلاق القذائف والبالونات الحارقة (من القطاع باتجاه إسرائيل)، فإن مسألة تفجير المفاجأة لن تكون إلا مسألة وقت".

واعتبر أن "الحديث يدور عن خطوة غير مسبوقة".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه رصد الليلة الماضية صاروخا انطلق من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

وذكرت هيئة البث أنه تم إطلاق 23 قذيفة من القطاع باتجاه إسرائيل في غضون أقل من شهر. وعادة ما ترد إسرائيل على إطلاق هذه القذائف بقصف مواقع للحركات الفلسطينية في قطاع غزة.