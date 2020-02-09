اليابان: إصابة 6 آخرين على متن السفينة السياحية بفيروس كورونا

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 16:10 09/02/2020 حدث بتاريخ: 16:16 09/02/2020

ذكرت وزارة الصحة اليابانية اليوم الأحد أن ستة أشخاص آخرين على متن سفينة سياحية، مصابون بفيروس كورونا من الصين.

وقالت وزارة الصحة والعمل والرفاهية في اليابان إنه سيتم نقل الأشخاص الستة إلى منشآت طبية.

وأضافت الوزارة أن هذا الرقم يرفع إجمالي الإصابات من السفينة "دياموند برينسيس"، التي فُرض عليها حجر صحي، في رصيف ميناء في يوكوهاما إلى 70 شخصا.

ويفرض مسؤولون طبيون حجرا صحيا على السفينة السياحية، التي تقل حوالي 3700 من الركاب وأفراد طاقم من أكثر من 50 دولة ومنطقة منذ أن تبين إصابة راكب، نزل من السفينة في هونج كونج بفيروس كورونا قبل أسبوع.