الجيش الفرنسي يعلن قتل أكثر من 30 متشددا إسلاميا في مالي

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 22:45 07/02/2020 حدث بتاريخ: 22:51 07/02/2020

قال الجيش الفرنسي إن جنوده قتلوا أكثر من 30 متشددا إسلاميا في مالي خلال ثلاث عمليات منفصلة في يومي الخميس والجمعة.

وأضاف الجيش في بيان أن العمليات استهدفت جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.

وتنشر فرنسا حوالي 4500 جندي في المنطقة في إطار عملية لمكافحة الإرهاب. وتدير الأمم المتحدة عملية لحفظ السلام تضم 13 ألف جندي في مالي.

وقال الجيش الفرنسي إن جنود (عملية برخان) الفرنسية قتلوا حوالي 20 متشددا ودمروا عدة مركبات في منطقة جورما، كما قتلوا عشرة آخرين في منطقة ليبتاكو معقل تنظيم الدولة الإسلامية.

وأضاف أن طائرة مسيرة ومقاتلات وطائرتين هليكوبتر شاركت في العمليات.

وفي ديسمبر كانون الأول قتلت القوات الفرنسية 33 متشددا في مالي في عملية شاركت فيها طائرات هليكوبتر وقوات برية وطائرة مسيرة قرب الحدود مع موريتانيا حيث تنشط إحدى الجماعات المتصلة بتنظيم القاعدة.

وقالت فرنسا يوم الأحد إنها تعتزم نشر 600 جندي إضافيين في المعركة ضد المتشددين في منطقة الساحل الصحراوي. وسوف تذهب أغلب التعزيزات إلى المنطقة الواقعة بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر.

وضخت الأمم المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة مليارات الدولات في جهود بسط الاستقرار في منطقة الساحل، لكن دون نجاح يذكر.