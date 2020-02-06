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رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

رئيس وزراء بريطانيا يبدي دعمه لخطة السلام الأمريكية خلال مكالمة مع نتنياهو

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الخميس إن جونسون جدد التأكيد على دعمه لخطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط وحل الدولتين خلال مكالمة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

واقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي إقامة دولة فلسطينية تكون لها عاصمة في القدس الشرقية، لكن ذلك يعتمد على اتخاذ الفلسطينيين تحركات نحو الحكم الذاتي وذلك في مسعى لتحقيق انفراجة في مساعي السلام. ورفض الزعماء الفلسطينيون هذه الخطة.

 