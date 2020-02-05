بريطانيا: وقف الحارس الشخصي لكاميرون عن العمل بعد ما نسى مسدسه في مرحاض طائرة

رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 15:53 05/02/2020 حدث بتاريخ: 15:54 05/02/2020

قالت الشرطة ووسائل الاعلام البريطانية اليوم الأربعاء إن الشرطة أوقفت ضابطا مكلفا بحماية رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون عن العمل، بعدما نسى في مرحاض طائرة مسدسه وجواز سفره وكذلك جواز سفر رئيس الوزراء .

وأفادت تقارير أن راكبا آخر عثر على المسدس وجوازي السفر في المرحاض في الوقت الذي كانت تستعد فيه الطائرة للإقلاع من نيويورك إلى لندن أمس الأول الاثنين.

وقالت شرطة لندن في بيان " نحن على علم بالواقعة التي حدثت على متن الرحلة القادمة للمملكة المتحدة في الثالث من شباط/فبراير الجاري، وجرى وقف الضابط المتورط في الواقع عن أداء واجباته الميدانية".

وأضافت الشرطة" نحن نأخذ الأمر على محمل الجد، وقد تم فتح تحقيق داخلي".

وقد تأخرت الرحلة التابعة للخطوط الجوية البريطانية نحو ساعة، بعدما أعلن قائد الطائرة للركاب أنه مسموح لحارس كاميرون بحمل مسدس على متن الطائرة.

وقالت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" إن كاميرون يحق له التمتع بحماية شرطية حكومية بصفته رئيس وزراء سابق.