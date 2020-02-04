مهاجرون ولاجئون بجزيرة ليسبوس اليونانية ينظمون احتجاجات لليوم الثاني

أفراد من الشرطة يراقبون احتجاجا للاجئين ومهاجرين في جزيرة ليسبوس اليونانية يوم الثلاثاء

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 21:47 04/02/2020 حدث بتاريخ: 21:54 04/02/2020

احتشد مئات المهاجرين لليوم الثاني على التوالي في جزيرة ليسبوس اليونانية يوم الثلاثاء للمطالبة بسرعة النظر في طلبات اللجوء في حين نظم سكان الجزيرة احتجاجا آخر مطالبين بإغلاق مخيم اللاجئين.

وردد المهاجرون هتاف ”الحرية“ وحملوا لافتات كتب عليها ”أطفالنا ما زالوا أحياء“.

وقال شاهد من رويترز إن شرطة مكافحة الشغب فرقتهم دون اللجوء لأساليب عنيفة.

وكانت الشرطة اليونانية أطلقت الغاز المسيل للدموع يوم الاثنين لتفريق المهاجرين المحتجين الذين خرجوا في مسيرة من المخيمات المكتظة بالجزيرة إلى مدينة ميتيليني. واعتقلت الشرطة نحو 40 شخصا.

وفي وقت سابق يوم الثلاثاء احتشد سكان ليسبوس خارج مبنى حكومي للاحتجاج على وجود المخيم على الجزيرة. وحملوا لافتة كتب عليها ”ليسبوس أرض يونانية“.

ومثلت اليونان البوابة التي دخل منها للاتحاد الأوروبي أكثر من مليون لاجئ سوري ومهاجرين آخرين فروا من الحروب والفقر في الشرق الأوسط وخارجه في عامي 2015 و2016.