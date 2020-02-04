بومبيو: #واشنطن تندد بالهجمات على إدلب السورية وتقف مع #تركيا

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 21:34 04/02/2020 حدث بتاريخ: 21:34 04/02/2020

ندد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الثلاثاء بهجمات الحكومة السورية على محافظة إدلب وعبر عن تأييد بلاده لتركيا بعد تعرض موقع مراقبة تركي لهجمات سورية بقذائف مورتر .

وقال بومبيو في بيان "تندد الولايات المتحدة مرة أخرى باستمرار الهجمات الوحشية غير المبررة على سكان إدلب...نقف مع تركيا حليفتنا في حلف شمال الأطلسي في أعقاب الهجوم الذي أسفر عن مقتل عدة جنود أتراك يخدمون في موقع مراقبة يستخدم للتنسيق وخفض التصعيد وندعم دعما كاملا تحركات تركيا المبررة للدفاع عن نفسها ردا على ذلك".