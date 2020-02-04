بوتين يدافع عن خطط التعديل الدستوري ببلاده

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 17:43 04/02/2020 حدث بتاريخ: 17:43 04/02/2020

دافع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع مواطنين اليوم الثلاثاء عن الخطط المثيرة للجدل بشأن التعديل الدستوري في بلاده.

وقال بوتين اليوم خلال فعالية بالمدينة الصناعية تشيريبوفيتس إنه لم يقم باقتراحات التغيير من أجل توسيع نطاق صلاحياته، ولكنه تأكد بعد كثير من الأعوام في السلطة أن بعض الأمور لم تعد تسير كما ينبغي، لذا يجب أن يصوّت الشعب الروسي على قبول التغييرات، وأضاف قائلا: "يعد ذلك أعلى أشكال الديمقراطية".

وبحسب استطلاعات الرأي، فإن أغلب المواطنين الروس يتوقعون أن بوتين يرغب من خلال التعديل الدستوري في توسيع نطاق سلطته وتأمينها لما بعد عام 2024.

وبحسب النص الدستوري الحالي، تنتهي الفترة الرئاسية لبوتين المحتمل أن تكون الأخيرة في عام .2024 ويتم التخطيط لإدخال عشرات التعديلات. وليس واضحا ما ينويه بوتين بالضبط. ومن المخطط مثلا إنشاء مجلس دولة في الدستور. ومن المحتمل أن يصير بوتين 67/ عاما/ مستقبلا رئيسا لمجلس الدولة مثلا.

وكان البرلمان الروسي وافق على مقترحات التعديل في أول قراءة من ثلاث قراءات، في كانون ثان/يناير الماضي.

وقال بوتين إنه يتوقع الانتهاء من التعديل الدستوري في غضون ثلاثة أشهر ونصف، أي في شهر أيار/مايو القادم، ولكنه أشار إلى أن الدستور المعدّل لن يدخل حيز التنفيذ إلا في حالة تأييد الشعب الروسي.

وأضاف الرئيس الروسي قائلا: "إذا تم قبول التعديل، لن يمكن لأي أحد قول إن أي شيء هنا لا يسير وفقا للقانون".

يشار إلى أنه لم يتحدد حتى الآن أي موعد لتصويت المواطنين على تعديل الدستور.