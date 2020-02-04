سنغافورة تسجل 4 حالات إصابة بفيروس كورونا لأشخاص لم يسبق لهم زيارة الصين

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 13:43 04/02/2020 حدث بتاريخ: 13:44 04/02/2020

سجلت سنغافورة أول حالات إصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد لأشخاص لم يسبق لهم زيارة الصين.

وأفادت صحيفة ستريتس تايمز اليوم الثلاثاء بأن الحالات تعود لأربع سيدات، اثنتان كانتا تعملان في متجر يقوم ببيع منتجات صينية، ويستقبل سائحين صينيين.

والحالة الثالثة لخادمة لإحدى السيدتين العاملتين بالمتجر، والرابعة لمرشدة سياحية كانت تقوم باصطحاب المجموعات السياحية لنفس المتجر.

وقد أعلنت سنغافورة اليوم تسجيل حالتي إصابة جديدتين مؤكدتين بالفيروس .

وبذلك تبلغ عدد الحالات المصابة بالفيروس في سنغافورة 24 حالة.