ساندرز يؤكد أنه تصدر نتائج انتخابات أيوا متقدما على بوتيدجيدج حسب أرقامه الخاصة

السناتور بيرني ساندرز

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 10:11 04/02/2020 حدث بتاريخ: 10:11 04/02/2020

أكد السناتور بيرني ساندرز الذي يمثل الجناح اليساري للحزب الديموقراطي أنه جاء في الطليعة متقدما على بيت بوتيدجيدج في الانتخابات التمهيدية التي جرت في ولاية أيوا الأميركية لاختيار المرشح الديموقراطي للاقتراع الرئاسي المقبل، حسب أرقام جزئية جمعها ونشرت ليل الإثنين الثلاثاء.

وأعلن فريق حملة ساندرز هذه المعطيات التي تشمل حوالى 40 بالمئة من مراكز التصويت "بسبب عجز الحزب الديموقراطي في أيوا عن نشر نتائج مساء اليوم" الثلاثاء. وتفيد هذه الأرقام أن ساندرز حصل على 28,62 بالمئة مقابل 25,71 بالمئة للمعتدل بوتيدجيدج و18,42 بالمئة للسناتورة إليزابيث وارن. وحل نائب الرئيس السابق جو بايدن في المرتبة الرابعة ب15,08 بالمئة في ما يعد أداء سيئا للرجل الذي بقي لأشهر في الطليعة في استطلاعات الرأي.