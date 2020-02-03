تركيا: تحييد 76 عنصرا من قوات النظام السوري

وزير الدفاع التركي خلوصي اكار

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 21:32 03/02/2020 حدث بتاريخ: 21:43 03/02/2020

اعلن وزير الدفاع التركي خلوصي اكار اليوم الاثنين عن" تحييد 76عنصرا من قوات النظام السوري في قصف لـ 45هدفا لها"،بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية .

كانت وزارة الدفاع التركية قد اعلنت في وقت سابق اليوم الاثنين عن مقتل ستة من الجنود الاتراك في قصف مكثف شنته قوات الرئيس السوري بشار الأسد على إدلب شمال غربي سورية.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الانسان اليوم الاثنين بمقتل 13 من" قوات النظام السوري " جراء القصف التركي على إدلب وريفي حماة واللاذقية .

وتنفذ القوات التركية منذ صباح اليوم قصفاً صاروخياً مكثفاً على مناطق سيطرة قوات الجيش السوري الحكومة النظام وقوات سوريا الديمقراطية في محيط عين عيسى بريف الرقة الشمالي، بحسب ما أورده المرصدالذي يتخذ من بريطانيا مقرا له.