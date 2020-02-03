جونسون: حان وقت اتخاذ إجراء لمنع الإفراج المبكر عن المدانين بتهم إرهابية

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 15:59 03/02/2020 حدث بتاريخ: 15:59 03/02/2020

قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون اليوم الاثنين إن الوقت حان لاتخاذ إجراء لمنع الإفراج المبكر عن المدانين بتهم إرهابية وذلك بعد أن هاجم إسلامي متشدد أشخاصا بعد أيام من إخلاء سبيله.

وقال جونسون في كلمة في لندن "نحن نتقدم بمشروع قانون لوقف نظام الإفراج المبكر التلقائي لكن الصعوبة تكمن في... كيف يتم تطبيق ذلك بأثر رجعي على الأشخاص الذين يتمتعون به في الوقت الحاضر".

وأضاف "نعتقد أن الوقت حان لاتخاذ إجراء لضمان أن الأشخاص في الوضع القائم لا ينالون الإفراج المبكر التلقائي بغض النظر عن مشروع القانون الذي نتقدم به".