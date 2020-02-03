الكرملين يعبر عن قلقه من هجمات المسلحين في إدلب السورية

المتحدث بإسم الكرملين ديمتري بيسكوف

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 13:53 03/02/2020 حدث بتاريخ: 13:53 03/02/2020

قال الكرملين اليوم الاثنين إنه ما زال يشعر بالقلق من هجمات المسلحين في إدلب السورية حيث وقعت اشتباكات بين القوات التركية والقوات السورية في الأيام القليلة الماضية.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا ستستمر في الرد بعد قصف نفذته قوات الحكومة السورية قتل أربعة جنود أتراك وأصاب تسعة بجروح. وروسيا حليف مقرب من الحكومة السورية.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين "ما زلنا نشعر بالقلق من أنشطة الجماعات المسلحة في هذه المنطقة من سوريا".