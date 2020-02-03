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مستشفى أقامته الصين في ثمانية أيام يستقبل المصابين بفيروس كورونا

مستشفى أقامته الصين في ثمانية أيام يستقبل المصابين بفيروس كورونا

قالت وسائل الإعلام الصينية إن مستشفى شيدته السلطات في ثمانية أيام لعلاج المصابين بفيروس كورونا في ووهان، بؤرة تفشي الفيروس، سيبدأ في استقبال المرضى اليوم الاثنين.

وتصل الطاقة الاستيعابية للمستشفى إلى ألف سرير ويهدف إلى تعويض نقص الأماكن في مستشفيات المدينة الأخرى إثر تفشي الفيروس.

وقتل الفيروس 361 شخصا وأصاب ما يربو على 17 ألفا في الصين وما لا يقل عن 171 في دول أخرى. وقال التلفزيون الصيني اليوم الاثنين إن هناك ما يزيد على 11 ألف حالة إصابة في إقليم هوبي وعاصمته ووهان.

 