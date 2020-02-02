الشرطة تقتل رجلا بالرصاص بعد حادث طعن في #لندن قالت إنه يتصل بالإرهاب

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 20:05 02/02/2020 حدث بتاريخ: 20:06 02/02/2020

قتلت الشرطة بالرصاص رجلا في جنوب لندن يوم الأحد بعد تعرض عدد من الأشخاص للطعن على ما يبدو في واقعة وصفتها الشرطة بأنها تتصل بالإرهاب.

وقالت الشرطة على تويتر ”أطلق أفراد الشرطة المسلحون النار على رجل في ستريثام (جنوب لندن). في هذه المرحلة من المعتقد أن عدة أشخاص تعرضوا للطعن. يجري تقييم الملابسات المحيطة بالواقعة التي تتصل بالإرهاب“.

وأضافت الشرطة لاحقا أن الرجل الذي أطلقت عليه النار لقي حتفه.

ونقل تلفزيون سكاي نيوز عن مصادر أمنية قولها إن الحادث يتصل بالتشدد الإسلامي.

وطوقت الشرطة المسلحة المنطقة الواقعة في شارع التسوق الرئيسي في ستريثام وهي منطقة سكنية مكتظة جنوبي نهر التيمز. وقالت الشرطة إن على الناس تجنب الذهاب إلى هذه المنطقة الآن.

ونُشرت عدة تسجيلات مصورة على تويتر لكن لم يتسن لرويترز التحقق منها حتى الآن. وفي لقطات من داخل متجر في الجهة المقابلة لمكان وقوع الحادث، ظهر رجل ممدّد على الأرض وفي الخلفية شرطيان مسلحان على الأقل وهما يصوبان سلاحيهما تجاهه من وراء سيارة لا تحمل علامات تشير إلى أنها سيارة شرطة.

وحلقت طائرات هليكوبتر فوق المنطقة بينما انتشرت سيارات الشرطة في الشوارع المجاورة وجرى تطويق المنطقة بالشرائط التي تحظر دخولها.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على تويتر ”أشكر كل أجهزة الطوارئ التي تعاملت مع حادث ستريثام الذي أعلنت الشرطة الآن أنه يتصل بالإرهاب“.

وأضاف ”قلبي مع المصابين وكل المتضررين“.

كان آخر حادث مماثل وقع في لندن في نوفمبر تشرين الثاني حين قتلت الشرطة بالرصاص رجلا كان يرتدي سترة ناسفة مزيفة بعد أن قتل شخصين طعنا وأصاب ثلاثة آخرين قبل أن يتمكن المارة من السيطرة عليه. ووصفت السلطات هذا الحادث بأنه هجوم إرهابي.