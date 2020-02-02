فرنسا لديها "تحفظات" حيال خطة ترامب وتدعو الى "دولتين حقيقيتين"

وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 17:54 02/02/2020 حدث بتاريخ: 17:55 02/02/2020

عبر وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان الاحد عن "تحفظات" بلاده حيال خطة الرئيس الاميركي دونالد ترامب لحل النزاع الفلسطيني الاسرائيلي مشددا على ضرورة "دولتين حقيقيتين".

وقال في مقابلة تلفزيونية "هناك اطار هو القانون الدولي وقرارات مجلس الامن. وهناك هدف وهو وجود دولتين يسود أمن بينهما وبحدود معترف بها دوليا، دولتان حقيقيتان مع كافة الصلاحيات المرتبطة بالدول وكذلك مجمل الواقع الديموغرافي والمادي المرتبط بدولة".

وأضاف "ثم هناك منهجية وهي التفاوض. وفي الوضع الحالي المبادرات الاحادية الجانب ليست مثمرة آليا بالتالي لدينا علامات استفهام وتحفظات ازاء هذا الوضع".

ونفى وزير الخارجية وجود أي التباس بشأن رد الفعل الفرنسي الاول على خطة ترامب كما اعتبر بعض المحللين لدى قراءة بيان وزارته الاربعاء.

وأكد لودريان "أشدنا بجهود (ترامب) وليس بنتائج الجهود".

ومنحت بادرة ترامب تنازلات عديدة لاسرائيل، وكانت موضع رفض قطعي من السلطات الفلسطينية.

ودعا الوزير الفرنسي الى مباحثات مع دول المنطقة وبين الاوروبيين "لمحاولة اخذ موقف جماعي".

وقال ان فرنسا تؤيد نقاشا في الامم المتحدة كما يطلب الفلسطينيون، وأوضح "نقول نعم لنقاش في مجلس الامن الدولي".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن السبت أنه سيتوجه الى مجلس الامن للدعوة الى مؤتمر دولي بهدف اعادة احياء المفاوضات مع اسرائيل برعاية اللجنة الرباعية التي تضم روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة.