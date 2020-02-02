روسيا تشكك في جدوى خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط

المتحدث بإسم الكرملين ديمتري بيسكوف

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 15:07 02/02/2020 حدث بتاريخ: 15:07 02/02/2020

نقلت وكالات أنباء روسية عن متحدث باسم الكرملين قوله إن خطة السلام في الشرق الأوسط التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتناقض مع عدة قرارات للأمم المتحدة.

وقطعت السلطة الفلسطينية كل علاقاتها مع الولايات المتحدة وإسرائيل بما في ذلك المتعلقة بالأمن بعد أن رفضت خطة السلام الأمريكية.

ونقلت الوكالات عن المتحدث ديمتري بيسكوف قوله "نرى رد فعل الفلسطينيين ونرى رد فعل مجموعة كبيرة من الدول العربية التي وقفت بجانب الفلسطينيين في رفض الخطة. هذا يبعث بالطبع على التفكير في جدواها".