ماكرون يحذر بريطانيا: لا يمكن أن تكونوا خارج الاتحاد الأوروبي وداخله

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 22:27 31/01/2020 حدث بتاريخ: 22:45 31/01/2020

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بريطانيا اليوم الجمعة من أنها لا يمكن أن تنتظر معاملتها بنفس الطريقة التي كانت تُعامل بها عندما كانت جزءا من الاتحاد الأوروبي على الرغم من أن فرنسا تريد إقامة علاقة وثيقة معها بعد الخروج (بريكست).

وقال ماكرون للفرنسيين في كلمة بالتلفزيون مخاطبا البريطانيين "لا يمكن أن تكونوا بالداخل والخارج" في وقت واحد. وأضاف "اختار الشعب البريطاني أن يترك الاتحاد ألأوروبي. لن تقع عليه نفس الالتزامات وبالتالي لم تعد له نفس الحقوق".