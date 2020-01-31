بولندا توقع صفقة شراء 32 طائرة اف-35 بقيمة 4.6 مليارات دولار

مقاتلة من طراز اف-35

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 19:36 31/01/2020 حدث بتاريخ: 19:54 31/01/2020

وقعت بولندا الجمعة اتفاقا نهائيا لشراء 32 طائرة مقاتلة من نوع اف-35 في صفقة بقيمة 4,6 مليارات دولار، وذلك بهدف تعزيز سلاحها الجوي والعلاقات مع واشنطن.

وكانت واشنطن صادقت على بيع هذه الطائرات لوارسو في ايلول/سبتمبر 2019. ويتوقع ان يتم تسليم أولى طائرات الصفقة في غضون اربع سنوات، على ان تحل محل طائرات ميغ-29 وسوخوي-22 الروسية الصنع.

ويملك سلاح الجو البولندي حاليا خمسين طائرة اف-16 أميركية.

ويشمل الاتفاق الذي وقعه وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشزاك والسفيرة الاميركية في وارسو جورجيت موباشر، تدريب الطيارين وأجهزة محاكاة طيران ودعم لوجستي.

وقال الرئيس البولندي اندري دودا خلال التوقيع "انه يوم مهم للطيران العسكري البولندي، لامن جمهورية بولندا، ولكن أيضا للامن في ناحيتنا من أوروبا".

وانتقدت المعارضة شراء طائرات اف-16 معتبرة أنها باهظة السعر ولا تتلاءم مع احتياجات الجيش البولندي الذي لا يقدر على الاستغلال التام لقدرات الطائرة الاميركية.

كما أشارت المعارضة الى ان طائرة اف-35 اختيرت بدون اي استدراج عروض وان شراءها ليس مرفقا بأي برنامج تعويض صناعي.

وتكثف الحكومة البولندية المحافظة الجهود لدى واشنطن التي تعتبرها حليفها الاوثق، لتعزيز وجود القوات الاميركية في الاراضي البولندية.

وفي شباط/فبراير 2019 وقعت واشنطن ووارسو عقدا بشأن 20 قاذفة صواريخ متنقلة اميركية بقيمة 414 مليون دولار.

وفي آذار/مارس 2018 اشترت بولندا نظام باتريوت الاميركي لتعزيز دفاعها الجوي في صفقة بقيمة 4,75 مليارات دولار.