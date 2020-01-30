اليابان تصدر مذكرات اعتقال بحق ثلاثة فيما يتعلق بهروب كارلوس غصن

كارلوس غصن

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 11:48 30/01/2020 حدث بتاريخ: 11:49 30/01/2020

أصدرت السلطات اليابانية اليوم الخميس مذكرات اعتقال بحق جندي سابق في القوات الأمريكية الخاصة واثنين آخرين للاشتباه في أنهم ساعدوا كارلوس غصن، رئيس شركة نيسان موتور السابق، على الهرب من اليابان.

وقال الادعاء في بيان إن مذكرات الاعتقال صدرت بحق الجندي الأمريكي السابق مايكل تيلور واثنين آخرين هما جورج أنطوان زايك وبيتر تيلور. وأضاف أن مذكرة صدرت أيضا لاعتقال غصن بعدما غادر البلاد بصورة غير مشروعة.

وفر غصن في أواخر العام الماضي إلى لبنان، الذي قضى فيه سنوات طفولته، بينما كان ينتظر محاكمته في اتهامات تشمل التقليل من دخله في التقارير الرسمية وخيانة الأمانة وإساءة استخدام أموال الشركة، وهي اتهامات ينفيها جميعا.

وصدرت مذكرات الاعتقال بعد أيام من تفتيش مكتب محامي غصن السابق في طوكيو.

وذكرت رويترز الأسبوع الماضي أن أمام لبنان واليابان حوالي 40 يوما لتقرير ما إذا كان سيتم تسليم غصن إلى اليابان أم محاكمته في لبنان.

ولا توجد اتفاقية تسليم للمتهمين بين البلدين، ولا يسلم لبنان عادة مواطنيه. ويأمل الفريق القانوني الممثل لغصن إجراء المحاكمة في لبنان الذي يحظى فيه موكلهم بصلات وثيقة ويرجو تبرئة اسمه.

وانتقد غصن ما وصفه بالنظام القضائي الياباني الجائر وقال إنه اضطر للفرار لأن البديل كان قضاء باقي عمره في طوكيو دون محاكمة عادلة.