أردوغان: روسيا لا تلتزم باتفاقات سوريا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 14:15 29/01/2020 حدث بتاريخ: 14:19 29/01/2020

نقلت قناة (إن.تي.في) التلفزيونية اليوم الأربعاء عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله إن روسيا لا تلتزم باتفاقات سوتشي أو آستانة المتعلقة بمحافظة إدلب في شمال غرب سوريا.

وأثار تجدد قصف قوات الحكومة السورية، المدعومة من روسيا، على إدلب مخاوف من تدفق موجة جديدة من اللاجئين من المنطقة التي يعيش بها قرابة ثلاثة ملايين شخص.

وأدلى أردوغان بالتصريحات على متن طائرة في رحلة العودة من السنغال.

ونقل التلفزيون عن أردوغان أيضا أن تركيا أبلغت روسيا بأن صبرها ينفد إزاء استمرار القصف، مضيفا أنها ستفعل اللازم.