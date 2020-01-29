تركيا تستعد لإجلاء رعاياها من مدينة صينية بسبب فيروس كورونا

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 12:22 29/01/2020 حدث بتاريخ: 12:24 29/01/2020

قال سفير تركيا لدى الصين اليوم الأربعاء إن بلاده ستجلي 32 من مواطنيها وعائلاتهم من مدينة ووهان، مركز انتشار فيروس كورونا الجديد بوسط الصين، خلال الأيام القادمة مع ارتفاع عدد وفيات الفيروس هناك إلى 132.

وقال السفير أمين أونين لتلفزيون (إن.تي.في) إن تركيا قدمت الطلبات اللازمة إلى المسؤولين الصينيين لإجلاء رعاياها مضيفا أنه لم تتأكد إصابة أي منهم بالفيروس.

وأضاف "نحن على اتصال بجميع مواطنينا... سنعيدهم في أسرع وقت ممكن... على متن طائرة طبية أو طائرة مجهزة بشكل مماثل. ستكون هناك إجراءات حجر صحي معينة عند وصولهم إلى تركيا".

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية وفاة 26 حالة أخرى ليصل العدد الإجمالي إلى 132 حالة وفاة أغلبها في إقليم هوبي الذي يخضع للعزل فعليا، بينما قفز عدد حالات الإصابة بواقع 1459 إلى 5974 حالة.

وبذلك يتجاوز عدد الإصابات في الصين عدد المصابين بمرض التهاب الجهاز التنفسي الحاد (سارس) الذي بلغ 5327 حالة. وقتل سارس، وهو سلالة أخرى من كورونا، حوالي 800 شخص في عامي 2002 و2003.

وبينما يعتقد بعض الخبراء أن السلالة الجديدة المعروفة باسم (2019-إن.سي.أو.في) ليست قاتلة مثل سارس، إلا أنها دقت ناقوس الخطر بسبب انتشارها السريع، وما زالت سماتها الرئيسية غير معروفة بما في ذلك قدرتها على الإجهاز على المريض.

وقالت الحكومة التركية إنه لا توجد حالات معروفة للفيروس في البلاد وإن السلطات تستخدم الكاميرات الحرارية في المطارات وإجراءات أخرى. وعلقت الخطوط الجوية التركية رحلاتها إلى ووهان التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة.