محكمة تركية تمدد حبس رجل الأعمال عثمان كافالا احتياطيا

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 18:41 28/01/2020 حدث بتاريخ: 18:41 28/01/2020

قررت محكمة تركية تمديد فترة الحبس الاحتياطي لرجل الأعمال والناشط الخيري عثمان كافالا المسجون منذ أكثر من عامين.

ويُتهم كافالا، الوجه المعروف في الأوساط الفكرية الأوروبية، مع 15 شخصا آخر ب"محاولة الإطاحة بالحكومة" لدعمه حركة احتجاج ضد الحكومة عام 2013 تعرف باسم "حركة غيزي".

وفي 10 كانون الأول/ديسمبر، أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان انقرة ب"الافراج الفوري عنه".

لكن المحكمة التركية تجاهلت حينها هذه الدعوة ومددت حبسه احتياطيا.

وأكدت المحكمة الاثنين هذا الاجراء الذي اعتبرته "متناسبا"، وبررت ذلك بأن "قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ليس نهائيا"، وفق منظمة غير حكومية حضرت الجلسة.

وحددت الجلسة المقبلة في 18 شباط/فبراير.

ويواجه رجل الأعمال، المتهم بتمويل مظاهرات عام 2013 ضد الرئيس رجب طيب اردوغان، حكما بالسجن المؤبد في محاكمة تثير قلق منظمات حقوقية.

وتحول كافالا إلى رمز لضحايا القمع الموجه ضد المجتمع المدني التركي، خاصة منذ محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016 التي اعقبتها موجة ايقافات واسعة.