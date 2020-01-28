تركيا ترحل 4 "إرهابيين" فرنسيين إلى بلادهم

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 16:39 28/01/2020 حدث بتاريخ: 16:54 28/01/2020

أعلنت وزارة الداخلية التركية اليوم الثلاثاء ترحيل أربعة "إرهابيين" يحملون الجنسية الفرنسية.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن بيان للوزارة أن "عملية ترحيل الإرهابيين الأجانب إلى بلدانهم ما زالت مستمرة".

وكانت السلطات التركية أعلنت في 11 تشرين ثان/نوفمبر الماضي بدء ترحيل "الإرهابيين الأجانب إلى بلادهم"، وقالت إن تركيا "ليست فندقا لعناصر داعش من مواطني الدول الأخرى".

ووفقا لبيانات سابقة للأناضول، فإن هناك 944 مقاتلا أجنبيا من 36 دولة في مراكز اعتقال بتركيا بانتظار الترحيل.