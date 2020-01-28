السلطات الصينية تطالب مواطنيها بعدم السفر للخارج في محاولة لوقف تفشي فيروس كورونا الجديد

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 11:04 28/01/2020 حدث بتاريخ: 11:04 28/01/2020

طالبت السلطات الصينية مواطنيها بتجنب السفر للخارج في محاولة لوقف تفشي فيروس كورونا الجديد، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة"شينخوا".

ونقلت شينخوا عن الإدارة الوطنية للدخول والخروج إنه من أجل الحد من حركة المواطنين عبر الحدود وتفشي فيروس كورونا الجديد، يتعين على المواطنين الذين يرغبون في السفر للخارج" اختيار وقت القيام بالرحلة بعناية".

وأضافت الادارة " إذا لم تكن هناك حاجة ملحة، يوصى بإرجاء القيام بالرحلة".