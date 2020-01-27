وزير خارجية إيران يصف خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط بأنها "أوهام"

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 21:29 27/01/2020 حدث بتاريخ: 21:30 27/01/2020

وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط بأنها "أوهام"، وذلك في تغريدة له اليوم الاثنين.

وقال ظريف "بدلا من ’صفقة القرن’ الغارقة في الأوهام، والتي سيكتب لها النهاية في لحظة إعلانها، فإن من الأفضل أن يقبل من يصفون أنفسهم بأنهم ’أبطال الديمقراطية’ بحل إيران الديمقراطي الذي اقترحه (الزعيم الأعلى) آية الله علي خامنئي: استفتاء يقرر بموجبه الفلسطينيون كلهم، مسلمون ويهود ومسيحيون، مستقبلهم".

وكان ترامب أعلن اليوم الاثنين أن البيت الأبيض سينشر خطته للسلام في الشرق الأوسط التي تأجلت طويلا بعد ظهر غد الثلاثاء بالتوقيت المحلي (17:00 بتوقيت جرينتش).