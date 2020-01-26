مصرع شخصين وإصابة 7 بإطلاق نار داخل حانة في الولايات المتحدة

صورة أرشيفية للشرطة الأمريكية

كتب بواسطة: %s روسيا اليوم المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 20:43 26/01/2020 حدث بتاريخ: 20:47 26/01/2020

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 7 آخرون، فجر اليوم الأحد، إثر إطلاق نار داخل حانة في ولاية كارولينا الشمالية، جنوب شرقي الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن تود هاردي، المحقق في الولاية، أن الحادث وقع في إحدى الحانات بمدينة هارتسفيل في مقاطعة دارلينغ كاونتي، وتسبب بمقتل شخصين وإصابة 7 آخرين.

وقال هاردي إنه سيتم في وقت لاحق اليوم الإدلاء بمزيد من المعلومات حول حادثة إطلاق النار، حيث لم ترد تفاصيل بعد بشأن حالات الجرحى أو أسباب وقوع الحادثة، أو عدد المنفذين.